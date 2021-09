Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL VIAGGIOBUDAPEST In quelle sette ore - tanto è durato il viaggio lampo di Francesco in Ungheria Viktor Orban deve avere incrociato più volte le dita. Solo quando Papa Bergoglio nel pomeriggio è ripartito di corsa alla volta di Bratislava, in Slovacchia, dopo aver pronunciato quattro discorsi di fila e celebrato la messa conclusiva del Congresso Eucaristico, il premier sovranista ha tirato un respiro di sollievo. L'evidente tacito...