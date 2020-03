Il Papa ha lanciato un forte appello per porre fine a tutti i conflitti e ad attivare corridoi per gli aiuti umanitari nelle zone più martoriate del pianeta. «Il Covid-19 non conosce frontiere» ha detto Francesco all'Angelus rilanciando l'appello del segretario generale delle Nazioni Unite. Ma il Papa è tornato anche sull'emergenza carceri chiedendo alle istituzioni di «evitare tragedie» che potrebbero scaturire dall'attuale emergenza sanitaria. Nella messa mattutina a Santa Marta ha rivolto invece un pensiero a tutte le persone che piangono e «anche a noi non ci farà male piangere», ha detto richiamando alla solidarietà nel giorno che lui stesso ha definito «la domenica del pianto». In scia all'appello Onu il Papa ha dunque chiesto il «cessate il fuoco globale e immediato in tutti gli angoli del mondo». «Mi associo a quanti hanno accolto questo appello ed invito tutti a darvi seguito fermando ogni forma di ostilità bellica». Poi il pensiero alle persone che vivono in gruppo e che in questa pandemia del virus rischiano di più. Il pontefice cita gli anziani nelle case di riposo e i militari nelle caserme.

