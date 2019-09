Il Papa fa tardi all'Angelus: «Ero chiuso nell'ascensore»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOCITTÀ DEL VATICANO Ci sono stati autentici minuti di suspense ieri mattina in Vaticano. E c'è chi ha sudato freddo quando ha realizzato che il Papa era sparito dai radar. Un buco di pochi minuti, ma sufficienti a mettere l'intero apparato in fibrillazione. Tutta colpa di un banale calo di corrente in uno degli ascensori interni al Palazzo Apostolico, quello che dal cortile di Sisto V arriva all'appartamento pontificio dal quale Francesco si affaccia ogni domenica per recitare la preghiera dell'Angelus e rivolgere alla folla le sue...