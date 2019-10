Il Papa apre ai preti sposati ma soltanto per l'Amazzonia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOCITTÀ DEL VATICANO L'articolo tanto contestato è passato solo per una manciata di voti. Sufficienti però a garantire la possibilità all'Amazzonia di avere anche dei preti sposati, naturalmente dopo una adeguata formazione. La definizione latina dei viri probati, uomini di provata fede, è sparita, ma la sostanza in fondo non cambia sulla svolta tanto attesa: «Potranno mantenere la propria famiglia legittimamente costituita per far fronte alla vita della comunità cristiana».Saranno preti consacrati a tutti gli effetti, ai quali...