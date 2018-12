Il Papa ai pedofili: convertitevi e consegnatevi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA Consegnatevi alla giustizia umana. Costituitevi. Papa Francesco per la prima volta, davanti a cardinali e vescovi di curia per il tradizionale scambio di auguri, rivolge un dirompente appello a quei preti che hanno molestato o abusato minori. Non aveva mai parlato tanto chiaramente, facendo capire dentro e fuori la Chiesa che se in passato la piaga degli abusi non è sempre stata affrontata con lo stesso rigore, come dimostrano anche tanti recenti casi, qualcosa stavolta sembrerebbe mutato a livello di sistema centrale. A febbraio in...