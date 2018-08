Il Papa ai giovani: «Impegnatevi per un'umanità più fraterna»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTOROMA «Non accontentatevi del passo prudente di chi si accoda in fondo alla fila. Ci vuole il coraggio di rischiare un salto in avanti, un balzo audace e temerario per sognare e realizzare come Gesù il Regno di Dio, e impegnarvi per un'umanità più fraterna. Abbiamo bisogno di fratellanza. Rischiate, andate avanti». È il passo cruciale del discorso rivolto da papa Francesco ieri sera ai giovani italiani, al termine dell'intenso incontro e della veglia di preghiera al Circo Massimo. LE PAROLE«La Chiesa ha bisogno del vostro...