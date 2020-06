L'INCIDENTE

SIENA L'entusiasmo di vivere nonostante tutto di Alex Zanardi arriva dritto al cuore di Papa Francesco che, tramite la Gazzetta dello Sport, ha inviato al campione azzurro un messaggio e una preghiera speciale. «Caro Alessandro - scrive il pontefice - la sua storia è un esempio di come riuscire a ripartire dopo uno stop improvviso. Grazie per aver dato forza a chi l'aveva perduta. Le sono vicino. Prego per lei e per la sua famiglia». La benedizione cala sull'ospedale Le Scotte di Siena dove l'atleta, dopo l'incidente di venerdì a bordo della sua handbike, è ancora ricoverato in Terapia intensiva.

Alex nel suo coma indotto sembra mandare timidi segnali positivi, ossia i suoi parametri rimangono stabili ma in un quadro neurologico molto grave. Un'équipe di anestesisti-rianimatori e neurochirurghi, affiancata da un team multidisciplinare lo monitora costantemente. Le condizioni sono definite «stazionarie», la prognosi resta riservata. L'ospedale, d'accordo con la famiglia dell'atleta, non emetterà più nuovi bollettini sino a quando non ci saranno variazioni significative sul suo stato di salute. Il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, si mantiene in contatto con la moglie Daniela e il figlio Niccolò: «Il nostro sogno è averli a Palazzo comunale, con Alex cittadino onorario di Siena», dice.

Non si ferma, intanto, l'attività della Procura e dei carabinieri per chiarire la dinamica dello schianto tra la handbike di Zanardi e il camion guidato dal 44enne Marco Ciacci, indagato per lesioni gravissime, sulla provinciale 146 tra Pienza e San Quirico d'Orcia. L'inchiesta punta a chiarire anche se sia stato adeguatamente valutato il rischio per la sicurezza della circolazione stradale e dei ciclisti che partecipavano alla staffetta benefica di Obiettivo Tricolore. Ieri pomeriggio è stato sentito, come teste, Alessandro Maestrini, il cameraman che ha realizzato il filmato dell'incidente, già agli atti. Maestrini è molto provato, appassionato di motori, per lui «Alex è un mito vivente», e «quando ho saputo che passava in Toscana, sono stato ben contento di raggiungerlo e filmarlo». Il videomaker si inserisce nella carovana a metà strada, sulla salita, tra Torrita e Pienza. «Il gruppo era preceduto da un'auto dei vigili - ha detto - poi raggiunta una rotonda, ha girato a destra per San Quirico; quando la strada cominciava a scendere, a bassa velocità, Zanardi ha fatto un video col telefonino poi lo ha riposto dentro un piccolo vano nella sua handbike, quindi ha ripreso il controllo del mezzo con entrambe le mani e ha affrontato le curve, fino a quella dell'incidente». Maestrini filma l'impatto. «La ruota posteriore sinistra ha avuto un movimento anomalo, ma non so dire se per un guasto, una frenata o una sterzata brusca per lo spavento alla vista del camion». A giorni la Procura affiderà la perizia sull'incidente, sulla handbike H5 di Zanardi, nonché sul ciclocomputer montato sulla bici che seguiva il campione azzurro, in modo da definire la velocità.

