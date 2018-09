CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PALAZZOVENEZIA Non è la prima volta che la regina Paola di Liegi soggiorna a Venezia alla Pensione Accademia. L'albergo della famiglia Salmaso, situato nelle vicinanze delle Gallerie dell'Accademia e adiacente al Canal Grande, è rinomato per la sua riservatezza e per questo viene spesso scelto da regnanti, politici e artisti di fama internazionale. Bocche cucite infatti sulla presenza della regina madre nell'antico palazzo veneziano del diciassettesimo secolo, Villa Meravege, circondato da ampi giardini. GLI OSPITIAnche lo scrittore russo...