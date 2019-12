IL PAESE

PADOVA Un paese turbato per la morte dei piccolo di 5 mesi che si prepara per l'addio che verrà celebrato in chiesa a Mestrino nei prossimi giorni. Una comunità di oltre 11.500 abitanti che non entra nel merito di quanto è successo e lascia alle autorità competenti stabilire cosa sia realmente accaduto venerdì notte della scorsa settimana mentre il bimbo piangeva fra le braccia della mamma: ieri mattina i pensieri erano tutti rivolti al piccolino e alla tragedia che si è abbattuta sulla famiglia segnandola in maniera indelebile.

«Abbiamo saputo della morte del piccolino e c'è in tutti grande tristezza raccontano in paese - ma nessuno ha espresso giudizi di condanna nei confronti della mamma: il sentimento è di protezione in questo difficile momento. Nessuno sa cosa sia accaduto quella notte e oggi il dolore per la morte del piccolo è condiviso senza giudicare nessuno».

In queste giornate difficili a stare accanto alla famiglia e ai nonni è anche il parroco della Chiesa di San Bartolomeo a Mestrino, don Sergio Turato, che ha saputo del ricovero in ospedale a Padova del piccolo nel giorno della vigilia di Natale. Ieri mattina è stato il papà del bambino a telefonare al sacerdote avvisandolo che il neonato era morto. «Il dolore è grande, enorme ha detto il parroco di Mestrino - ma a questo epilogo i familiari erano preparati perché i medici avevano informato subito i genitori della gravità della situazione. Il papà e la mamma sanno di non aver commesso alcun atto violento sul loro bambino e su questo li ho sentiti sereni. La mamma ha raccontato di averlo allattato e poi cullato, e quando si è accorta che non respirava di aver chiamato subito il marito».

«Anche venerdì sera sono passato a far visita ai nonni ha raccontato il sacerdote - Sono molto provati, frastornati dagli eventi: l'arrivo dei carabinieri a casa, le accuse nei confronti della nuora, il tam-tam. Sono persone semplici e buone. Per fortuna la loro nipotina cresce bene, in queste ore è affidata a loro e può continuare a vivere all'interno di un contesto familiare che conosce bene e dove vive serena».

«Il papà del bambino ha già espresso il desiderio di celebrare il funerale a Mestrino, dove il piccolo e la sorellina sono stati battezzati - ha detto ancora don Turato - Ci stiamo preparando a quel momento che prevede una liturgia dedicata ai bambini che muoiono in tenera età. In questi giorni la comunità si è stretta attorno alla famiglia e al suo dolore, nessuno giudica o condanna». Anche il Comune di Mestrino si è attivato per supportare i familiari del piccolo, in coordinamento con le forze dell'ordine e la magistratura. «Sono stato informato direttamente dal Comandante dei Carabinieri a conclusione della valutazione della commissione ha detto il sindaco Marco Agostini - Ci aspettavamo fin dai primi momenti la decisione della commissione, ancora più alla luce dell'evolversi della situazione. Siamo profondamente addolorati. Seguiremo attentamente le indicazioni del Comando dei Carabinieri. Siamo di fronte ad un fatto tragico che fa riflettere e che ci troviamo ad affrontare senza alcuna avvisaglia».

