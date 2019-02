Il Paese in bilico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOGiornata di alta tensione, quella che ieri si è vissuta in Albania: l'opposizione di centro-destra guidata da Lulzim Basha, in mattinata, si è riunita davanti al palazzo del governo di Tirana per chiedere «un governo transitorio che prepari elezioni anticipate, che siano libere e in rispetto degli standard internazionali». Diversi i momenti in cui la protesta ha rischiato di degenerare, in particolare quando i manifestanti hanno tentato, a più riprese, di sfondare l'entrata principale dell'edificio, ma sono stati respinti dal...