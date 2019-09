Il padre e la sorella star dei reality la casa di Boris tra risse e dispetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOLONDRA Ai tempi di Eton lo chiamavano Johnson Minimus perché era più giovane e, forse, meno irruento. Ma Jo Johnson, l'ancor più biondo fratello del primo ministro Boris, sa come farsi notare e ieri ha scelto il più scenografico dei momenti per assestare una bella pugnalata fratricida in mondovisione.IL CONFLITTOSe n'è andato, ha lasciato la politica, annunciando via Twitter di essere «stato combattuto nelle ultime settimane tra la lealtà familiare e l'interesse nazionale» e che, davanti a un «conflitto impossibile da...