ROMA Si è preso una notte e un giorno per vegliare quel che restava di suo figlio. Poi, ieri sera, in Questura, gli sono state mostrate le scarpine blu trovate mercoledì accanto alle spoglie del bambino, nei boschi di Caronia. A poche centinaia metri in linea d'aria dal luogo in cui l'8 agosto era stato scoperto, sotto un pilone della luce, il cadavere di sua moglie, Viviana Parisi. «Sono i sandaletti di Gioele», ha detto Daniele Mondello, singhiozzando, agli investigatori che indagano sulla tragica morte del piccolo e della donna. Una certezza che dovrà essere comunque confermata dall'esame del Dna, visto lo stato dei resti. «Per capire cosa sia accaduto serve tempo»: il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, che indaga su quello che è ormai un vero rompicapo lo ripete come un mantra. Per Daniele Mondello, comunque, le ricerche «sono state un fallimento».

Serve tempo per avere una risposta certa dall'autopsia sul corpo di Viviana. I medici legali non hanno ancora tutte le risposte: non si conosce la data precisa del decesso della donna, dj torinese trapiantata a Venetico per amore, e neppure la causa delle fratture riscontrate sul corpo. Solo gli esami istologici diranno se, come pare, siano state provocate dalla caduta dal pilone. Poco utile potrebbe rivelarsi, invece, l'esame autoptico sulle spoglie del bimbo di cui sono rimasti il tronco, gli arti e parte della mandibola.

Il Procuratore annuncia il coinvolgimento nell'inchiesta di esperti: secondo indiscrezioni, i magistrati starebbero per incaricare un criminologo molto noto dell'analisi della personalità di Viviana attraverso lo studio dei referti medici rilasciati dalla struttura psichiatrica di Barcellona Pozzo di Gotto a cui la donna si era rivolta. Nell'auto abbandonata dalla dj dopo un incidente sulla Messina-Palermo prima di sparire tra i boschi col figlio, sono stati trovati certificati sanitari in cui si leggono diagnosi di paranoia. Una situazione molto più grave di quel che i familiari, che avevano accennato a una forma di depressione, avevano riferito subito dopo la sua scomparsa. «Viviana non era in cura non seguiva alcuna terapia: ha soltanto preso per 4 giorni 2 pillole e poi ha smesso di sua volontà», ha detto il marito Daniele Mondello.

Ma cosa è accaduto a Viviana e Gioele? Sotto choc dopo l'incidente, forse temendo che qualcuno potesse ritenerla non idonea a crescere il figlio, la donna ha ucciso il figlio, si è suicidata e gli animali selvatici hanno trascinato via il corpo del piccolo? «Non si può escludere», risponde il magistrato. Come non si può escludere alcuna ipotesi: dall'aggressione, all'attacco da parte di un branco di animali. «Potrebbero essere morti contestualmente?», chiede un cronista al procuratore. «Non si può escludere», ancora una volta, la risposta.

Dal tablet e dal cellulare di Viviana non sono emersi elementi utili alle indagini. Altro dato ormai chiaro: la donna si è fermata a Sant'Agata per fare benzina.

