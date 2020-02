IL NUOVO ORGANISMO

CONEGLIANO (TREVISO) Al via ieri all'istituto enologico Cerletti di Conegliano i lavori ufficiali dell'Associazione Unesco: tra le prime novità la costituzione del comitato scientifico e l'apertura agli stakeholders, con una quota associativa annuale di circa 3000 euro. Non si è parlato di glifosate né di blocco degli impianti, ma di protocolli e di comunicazione coordinata e strategie turistiche. Anche se, a margine, la presidente dell'associazione Marina Montedoro ha precisato che «sul glifosate nessun passo indietro. Abbiamo impostato le linee operative: turismo, urbanistica e sostenibilità. Non abbiamo affrontato direttamente il tema ma su questo si è espresso chiaramente Zaia. Non faremo un passo indietro. Tanto più come associazione Unesco».

Un incontro durato circa due ore, che ha confermato che sarà proprio la scuola enologica la sede operativa dell'associazione.

I lavori sono stati aperti da un saluto del governatore Luca Zaia che, dopo l'augurio di rito, ha fissato le linee di intervento del nuovo soggetto chiamato a valorizzare e tutelare l'ottavo sito Unesco del Veneto. Poi la parola è stata affidata ad Amerigo Restucci che ha inquadrato i dieci anni di lavoro per ottenere l'iscrizione a World Heritage e che sarà uno dei membri del comitato scientifico insieme al rappresentante del ministero dei Beni Culturali, ad un altro nome indicato dal dicastero all'Agricoltura e a professionisti con esperienza riconosciuta sul campo. L'immagine coordinata, già pronta, diventerà presto il brand Unesco. Il governatore ha chiesto di accelerare su questo punto per rendere riconoscibili tutte le azioni dell'Associazione.

I RUOLI

I sindaci al momento sono i più impegnati: devono dare risposte al territorio in termini di urbanistica e per questo hanno costituito, in sede regionale, un tavolo che mette insieme urbanistica, attività produttive e agricoltura. A un mese dalla costituzione formale dell'associazione incaricata di gestire il nuovo sito Unesco, avvenuta il 22 gennaio scorso, ecco l'insediamento dunque, salutato dall'ospitalità del Cerletti e della sua dirigente Mariagrazia Morgan.

Il consiglio di amministrazione del nuovo ente è formato, insieme alla presidente Montedoro, da Silvia Mion, imprenditrice digitale della fucina di H-Farm, dal sindaco di Tarzo Vincenzo Sacchet, dal sindaco di San Fior Bepi Maset, da Lodovico Giustiniani, Ad di Borgoluce per il consorzio Docg e Ivo Nardi, Ad di Perlage per la Camera di commercio. Turismo e regolamentazione urbanistica le prime voci per iniziare compiutamente a gestire il nuovo sito Unesco del paesaggio delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Si supponeva che già in prima battuta sarebbe stato affrontato un tema chiave per Unesco, quale la sostenibilità anche alla luce delle polemiche sull'uso del glifosate, che pare poco siano piaciute agli uffici di Parigi. La scorsa settimana, infatti, Confagricoltura aveva portato all'attenzione uno studio americano che ribadiva come l'uso dell'erbicida non avesse effetti cancerogeni. Da qui l'invito del presidente veneto Lodovico Giustiniani, rappresentante del consorzio della Docg in seno all'associazione Unesco, a riconsiderarne l'uso anche in viticoltura senza demonizzazioni. Poi però Zaia ha escluso qualsiasi passo indietro del consorzio del Prosecco Superiore. Comunque sia l'argomento ieri non è stato toccato.

La presidente Montedoro ha sbrigato quindi le prime formalità burocratiche: i veri temi si affronteranno l'8 marzo, quando è prevista la nuova riunione dell'Associazione. In quel caso però il Cda si sposterà a Valdobbiadene dove, all'interno della festa di San Gregorio, verrà presentata ufficialmente la sede di rappresentanza a Villa dei Cedri.

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA