BRUXELLES Stabilità, stabilità e ancora stabilità. Ecco la parola chiave che viene ripetuta fino alla noia da molti interlocutori che seguono dalle stanze delle istituzioni europee o dalle varie cancellerie l'evoluzione della crisi di governo in Italia. Stabilità di governo; stabilità degli impegni che vanno definiti e concretizzati per usare al meglio i 209 miliardi dell'operazione Ue a sostegno della ripresa economica; stabilità relativamente alla coerenza tra le politiche interne e le scelte strategiche dell'Unione Europea (quelle condivise, beninteso).

Stabilità fa rima con prevedibilità, tutto per un Paese con un debito/pil attorno al 160% e a bassa crescita da 20 anni. Nessuno lancia messaggi con il proprio nome e cognome: la regola implicita per la Commissione è che per definizione si lavora con i governi che ci sono, a prescindere dall'orientamento delle maggioranze che li sostengono. E ci mancherebbe altro: gli affari interni sono e restano, appunto, interni. Ciò non significa, però, indifferenza per le soluzioni e neppure per le persone che le incarnano, anche se le opinioni su queste ultime restano inevitabilmente sotto coperta.

Che il passaggio dal Conte 1 al Conte 2 nel settembre 2019 sia stato salutato a Bruxelles come l'interruzione di un incubo è stato evidente, conferma dello stop all'espansione populista/sovranista su scala europea: non c'era stato al voto per le Europee lo sfondamento temuto. Il passaggio a un Conte 3 o a un governo diretto da qualcun altro o addirittura al voto non potrà essere vissuto nello stesso modo, come una sorta di liberazione, ma certamente lo stato d'animo più diffuso in queste ore è di massima preoccupazione per un'Italia in preda a un ennesimo periodo di incertezza politica. Incertezza implica inconcludenza, un governo a maggioranza fragile pure.

Il commissario all'Economia Paolo Gentiloni, che premier è stato da dicembre 2016 a giugno 2018, l'altro giorno ha sintetizzato così le cose: in Italia «ci sarebbe bisogno di un governo capace di assicurare che la crisi non diventi crisi sociale, che non ci sia una crisi finanziaria, che lavori per un piano per la ripresa economica di qualità e confermi la scelta europeista. Invece, siamo nell'incertezza».

La preparazione del piano per investimenti e riforme da tempo è seguita con apprensione a Bruxelles. Gentiloni lo ha detto in tutte le salse: concentratevi sulle priorità, sui meccanismi attuativi delle scelte di investimento, dettagliate le riforme da fare, chiarite modi, tempi, obiettivi intermedi e finali. «Una volta stabiliti gli obiettivi occorre essere capaci di rispettare i tempi concordati». Occorrono «corsie preferenziali e nuove procedure» altrimenti i progetti di investimento rischiano di ingolfarsi. Chiarite le riforme che volete fare, non bastano i titoli di testa. Infine: «Abbiamo bisogno di interlocutori stabili che lavorino per la causa comune europea e spero sia il caso dell'Italia», ha sintetizzato Gentiloni a crisi di governo ormai approssimata. Se l'Italia fallisce la missione dei 209 miliardi non usandoli per uno sforzo di modernizzazione, la prima operazione fiscale comune di un certo rilievo voluta dai governi, resterà solo un episodio, non sarà l'inizio di una nuova fase dell'Unione europea. I minimalisti del Nord Europa, in primo luogo l'Olanda che ha capeggiato i rigoristi/frugali nel duro negoziato dell'estate scorsa per mettere in piedi il fondo europeo economico, hanno gli occhi puntati sull'Italia. A Berlino si è molto preoccupati.

I mercati aspettano. Nel giorno delle dimissioni di Conte il differenziale di rendimento tra i titoli decennali italiani e quelli tedeschi si è ridotto di 4,7 punti attestandosi a quota 118. L'espansione fiscale su scala europea continuerà per tutto l'anno e forse anche oltre. A fine 2021 BCE, Banca d'Italia e altre istituzioni europee deterranno il 45% del debito/pil italiano rispetto al 37% a fine 2020, secondo l'Osservatorio sui conti pubblici. Ma si sa che il presupposto del salvagente monetario è che gli Stati, a partire dai più grandi, facciano la loro parte.

