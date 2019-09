Il nuovo governo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAROMA Debutto con strappo, per il Conte bis, che ieri ha giurato al Quirinale e, subito dopo, riunito il primo Consiglio dei ministri. Tra i primissimi atti del nuovo esecutivo c'è infatti, oltre all'attivazione della golden power sul 5G, la bocciatura della legge del Friuli Venezia Giulia sui migranti: disposizioni che eccedono le competenze regionali e risultano anche discriminatorie in contrasto con alcuni principi costituzionali. Per questo, su proposta del neo responsabile del dicastero per gli Affari regionali e le autonomie,...