Il nuovo fronte dei fondi europei «Meno soldi al Veneto? Non esiste»

IL PROGRAMMAVENEZIA C'è la partita dell'autonomia, con il Veneto che chiede 23 materie e le risorse per gestirle. Ma c'è anche la partita dei fondi europei, una valanga di milioni che il Sud reclama anche se non sempre è in grado di spenderli, con la conseguenza di perdere i soldi o vederli dirottare verso altri Stati. Il prossimo fronte che vedrà contrapposti Nord e Sud ha un nome ostico: Por-Fesr. Ma è una sigla che le imprese venete, come testimonia il presidente di Confindustria Matteo Zoppas, conoscono bene. Perché è grazie al...