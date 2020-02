IL NUOVO FOCOLAIO

ORIAGO (VENEZIA) «In questo supermercato il personale non indossa mai i guanti. Oggi invece sì, è per questo motivo?» Probabilmente no, ma intanto la domanda qualcuno se la pone. Il caso di Coronavirus, a Mira e in particolare a Oriago, dove risiede il 67enne risultato positivo al test del Covid 19, ha reso tutti più sensibili. Attenti ai particolari, alle variazioni sul tema della normale routine. La caccia alle mascherine e a agli igienizzanti è aperta: «Li abbiamo finiti tutti prima delle 10», spiega la titolare di una farmacia della zona.

Via Ghebba è una tortuosa stradina che nasce in via Oriago, prende vita dalla ferrovia e oltrepassa la tangenziale di Mestre tra Mira e Villabona, e attraversa la piccola frazione della Riviera del Brenta. Supermercati, bar, ristoranti, pasticcerie, e una piccola area industriale: un microcosmo in qualche centinaio di metri. Ieri mattina la via, in certi momenti, sembrava irriconoscibile. In bici o a piedi, ma con la mascherina, come in una città del Sol Levante. Chi non la trova, vira su un surrogato casalingo in un trionfo di bandane, sciarpe e baveri tirati su fino a inglobare il naso, sotto alla linea degli occhi. La notizia gira velocemente, ora dopo ora si restringe il cerchio. «È successo a Dolo. No, a Mira. A Oriago. In via Ghebba». L'appello più preso in parola, però, è quello di rimanere in casa: nel pomeriggio in giro non si vede più nessuno o quasi. Suggestione? «Sarà, però non è mica normale sa che qui non giri nessuno. Mira non sarà una metropoli, ma non è neanche un mortuorio».

C'è chi, addirittura, si barrica in casa dopo aver fatto una spesa faraonica. «Se non devo uscire, meglio non rischiare di rimanere senza generi di prima necessità». Quella del bunker casalingo, probabilmente, è un'esagerazione. Il sindaco Marco Dori ha specificato che è meglio evitare luoghi affollati e al chiuso e osservare delle regole igieniche di base (prima tra tutte, lavarsi spesso e bene le mani), ma a Mira non sono state prese le stesse misure adottate, per esempio, a Vo' Euganeo. Non ci sono ordinanze per chiudere i locali pubblici, non ci sono strutture sanitarie bloccate, non ci sono blocchi della mobilità. Qui, i check point li hanno visti solo cinque anni fa, ma per altro genere di emergenze: era il luglio del 2015, il tornado della Riviera del Brenta in poco più di dieci minuti aveva spazzato via tre comuni. Allora i blocchi del traffico servivano per non intralciare i lavori della protezione civile (di giorno) e per evitare gli assalti degli sciacalli (di notte). Questa volta, almeno per ora, non è stato necessario ricorrere a rimedi tanto estremi. Si è scelta una linea meno radicale, anche probabilmente per evitare che si scatenasse il panico. Sui social, però, la tensione è rimasta sempre alta: nei gruppi Facebook cittadini (le classiche Sei di...se, che raggruppano le comunità virtuali locali) fioccano condivisioni e qualche polemica. «Un mio famigliare è venuto a contatto con il signore di Mira contagiato - scrive un utente - il numero verde 1500 è perennemente occupato e non so più come muovermi».

Per prevenire la condivisione di false notizie, il Comune di Mira ha deciso di postare sulla propria pagina Facebook tutti gli aggiornamenti in tempo reale, pubblicando gli interventi in conferenza stampa post unità di crisi e gli appelli del primo cittadino. La tattica ha funzionato: dal punto di vista della comunicazione web, almeno, le notizie che hanno iniziato a circolare di più, sono state quelle ufficiali, di prima mano.

MANIFESTAZIONI SOSPESE

Le scuole saranno chiuse (ma era già previsto per le vacanze di questi giorni) mentre invece ogni Comune delle vicinanze ha preso scelte diverse circa le varie iniziative di questi giorni. Il Carnevale, per esempio. Nel Miranese a Spinea si è svolto regolarmente mentre, quello di Salzano, uno delle manifestazioni in maschera più importanti del comprensorio, in programma per oggi, non si farà. Diverse le società sportive che, inoltre, hanno deciso di annullare le gare o le loro manifestazioni, in particolare quelle al chiuso. L'imperativo resta uno solo: isolare l'episodio ed evitare nuove situazioni di contagio. O, quantomeno, limitarle.

D.Tam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA