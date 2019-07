Il nuovo Europarlamento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAROMA Bastano poche note e si scatena la bufera al Parlamento europeo. L'Inno alla Gioia, che per tradizione inaugura la sessione plenaria dell'Eurocamera, innesca la reazione degli eurodeputati britannici del Brexit Party, che platealmente voltano le spalle mentre gli altri colleghi sono tutti in piedi in segno di rispetto. La sessione inaugurale del Parlamento di Strasburgo regala questa prima immagine che scatena una marea di polemiche. È il presidente uscente Antonio Tajani il primo a stigmatizzare l'atteggiamento dei britannici...