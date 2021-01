LE NOMINE

ROMA Si è insediato ieri il nuovo Consiglio superiore della Pubblica istruzione (CSPI) e, per la prima volta, avrà un'altissima rappresentanza femminile, con una presenza di donne pari a oltre il 66% dei componenti. Ci sono infatti, tra le altre, la giornalista Maria Latella, la dirigente scolastica Elena Centemero già parlamentare, Maria Maddalena Novelli e Sara Funaro, la dirigente scolastica Licia Cianfriglia e la docente Caterina Spina. Fra gli uomini ci sono, tra gli altri, Francesco Scrima, il preside Salvatore Giuliano, i docenti Stefano Curti e Giorgio Crescenza.

«Sono certa che ciascuno darà un apporto di massimo livello - ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina - sia sul piano professionale sia umano affinché al nostro Paese non si assicuri soltanto una scuola migliore, ma la scuola migliore: quella che tutto il Paese merita».

Il Cspi è l' organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione, per un supporto tecnico-scientifico nelle materie di istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale.

