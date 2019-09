«Il nuovo codice della strada non può più aspettare subito intese tra noi e M5S»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Al ministero delle Infrastrutture si comincerà a discutere in settimana sulle deleghe da assegnare ai sottosegretari ma sulla riforma del codice della strada, che tornerà in aula a fine ottobre, Pd e M5s puntano ad accelerare. «Si tratta di un provvedimento troppo importante dice Salvatore Margiotta, sottosegretario dem al Mit non possiamo piu' aspettare».Sottosegretario, ecco l'ennesima strage sulle strade e la legge è impantanata alla Camera, bloccata dopo lo stop alla Ragioneria e lo strappo tra pentastellati e leghisti che ha...