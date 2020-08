LA GIORNATA

VENEZIA Veneto in controtendenza rispetto al resto d'Italia. Mentre nel Belpaese l'ultimo martedì d'agosto si chiude con un calo di contagi, in Veneto si registrano 121 nuovi casi che portano il totale delle persone positive dall'inizio della pandemia a quota 22.255. Il bollettino veneto dà anche conto di 9 decessi rispetto a lunedì, ma si tratta di persone morte sul territorio, non in ospedale, nei giorni passati e registrati successivamente. E qui va fatta anche un'altra precisazione: secondo le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, le Regioni devono registrare i decessi di tutti coloro che si sono infettati da Covid, quindi anche di chi si fosse ammalato a marzo e fosse poi guarito.

Ma i dati nazionali con i contagi in calo rischiano di essere eccessivamente confortanti: se ieri sono stati effettuati oltre 72mila tamponi - quasi 30mila in più rispetto a lunedì - e i contagi da coronavirus sono calati per la seconda giornata di fila (878 con 4 morti e c'erano stati 4 decessi anche lunedì), va tuttavia sottolineato che nell'ultima settimana in tutta Italia i nuovi positivi sono stati circa 6.500, più del doppio di quella precedente (3.200). Risultano focolai un po' ovunque, a nord come a sud e nelle isole. In Veneto, ad esempio, i riflettori sono puntati sui 178 casi su 560 testati dell'azienda Aia di Vazzola (che ha 700 lavoratori), nel trevigiano, provincia dove le persone attualmente positive sono pari a un terzo dei contagi veneti (772 su 2.147). Ma ci sono anche i 150 tamponi effettuati sui dipendenti di un camping in Sardegna, dove fa scalpore la vicenda del Billionaire di Flavio Briatore.

I DATI

Sono nel centro-sud le regioni con più nuovi infetti: Lazio e Campania. Una sola regione, il Molise, ieri ha fatto segnare zero nuovi casi. I pazienti in terapia intensiva sono aumentati complessivamente di appena una unità (sono ora 66) e qui va detto che l'aumento si è verificato in Veneto: lunedì gli intubati in rianimazione erano 7, di cui 5 con Covid, ieri sono saliti a 8, di cui 6 positivi al coronavirus. Per quanto riguarda i quarantenati, il Veneto ha due dati apparentemente contraddittori: le persone in isolamento domiciliare sono calate di 125 unità (da 6.201 a 6.076), ma quelle che presentano sintomi sono passate da 81 a 111. Insomma, situazione altalenante. E, comunque, tutt'altro che conclusa.

IL CONFRONTO

Certo, va considerato il rapporto tra numero di tamponi, casi positivi, ricoverati. Le cifre attuali appaiono ancora gestibili in vista delle riaperture di settembre, scuola in testa, ma anche fabbriche e altre attività, quando i giovani si mescoleranno di più alle altre fasce di età. Gli esperti dicono che la sfida sarà far funzionare ancora meglio il sistema di monitoraggio; ad agosto il 32% dei casi sono stati trovati con lo screening, il 31% con il contact tracing, ricostruendo le catene di contagio, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Fondamentale nella prossima fase saranno i tamponi o i test: a marzo se ne facevano in media appena 17 mila al giorno (quasi solo ai sintomatici, spesso agli anziani), ad agosto la media è salita a 52 mila. Da ciò sembra dipendere l'abbassamento drastico dell'età media dei nuovi infetti - da 61 a 32 anni -, non da qualche cambiamento nella malattia. In sostanza prima i giovani positivi non si trovavano perché non venivano cercati. L'Italia resta comunque tra i Paesi con la media più bassa di casi per 100mila abitanti, appena 16, a fronte dei 20 della Germania e dei 65 della Francia.

IL RAPPORTO

L'ultimo rapporto Statistiche Flash dell'Ufficio Statistica della Regione Veneto dice che tra marzo e aprile 4 imprese su 10 hanno visto ridursi il fatturato di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per un ulteriore 12,6% di imprese venete il fatturato nel bimestre osservato si è azzerato. Cinque imprese su 100 hanno invece registrato fatturati in crescita e un altro 10 per cento del campione è riuscito a mantenere un fatturato pressoché stabile.

