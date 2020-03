«Il nostro concittadino che ha contratto il virus sta bene e non ha nessun grave sintomo».

Lo sottolinea il sindaco di Adria Omar Barbierato. Nella comunità del Groto, la seconda realtà del Polesine, si è registato infatti il primo ed unico caso finora di positività al coronavirus in Provincia di Rovigo.

«Il caso dell'adriese, positivo al tampone è riconducibile al focolaio di Vò Euganeo. Il nostro residente era entrato in contatto per motivi di lavoro con una persona di Vò. Dopo essersi sottoposto al tampone, è risultato positivo. In collaborazione con Ulss 5 Polesana sono state già adottate tutte le misure precauzionali del caso, mettendo in quarantena la famiglia e ricostruendo le relazioni e i contatti che ha avuto in questi giorni».

È preoccupato?

«Questa notizia non ci deve intimorire. Nessuna misura restrittiva è in questo momento necessaria trattandosi di un caso isolato. Per noi adriesi non cambierà nulla. Dovremo mantenere invariate le normali misure di contenimento. Faccio pertanto un appello al senso civico e alla responsabilità di ogni cittadino adriese nel contribuire a tranquillizzare senza allarmismi».

È cambiata la sua vita da sindaco in queste ultime ore?

«Ho ricevuto tanti messaggi da adriesi che testimoniano quanto la collettività che rappresento abbia compreso la serietà delle misure contenitive per tenere fuori dalla nostra vita il coronavirus. Mi fa piacere constatare quanto noi adriesi sappiamo essere cittadini coscienziosi, rispettosi e civili. Per questo chiedo a tutti di mantenere alta la guardia per vincere questa battaglia. Applicare le buone pratiche di igiene e distanza, significa essere cittadini rispettosi e attivi per il bene comune.».

Le scuole rimarranno ancora chiuse per una settimana. Cosa consiglia ai giovani?

«Consiglio loro di approfittare di questi giorni per studiare e leggere un bel libro, magari proprio quello che da tempo volevano leggere. Applicare coscienza civica e armarsi di pazienza è saggio e utile. Tutto passerà presto. Se mi permettete, grazie a tutti i cittadini che stanno contribuendo a tenere lontano il rischio. So che sono in tantissimi».

Guido Fraccon

