IL NODO

VENEZIA Quanto vale per il Veneto l'accordo fra Governo e Regioni sul trasporto pubblico locale in tempo di Covid? In soldoni, 500 mezzi e 30 milioni in più, solo per arrivare alla fine dell'anno: secondo i calcoli di Palazzo Balbi, è quello che occorre per servire la quota di passeggeri tagliata dalle esigenze di distanziamento, ora che l'intesa ha stabilito una capienza massima dell'80% con mascherina. «Il superamento del limite del 50% è merito del dibattito che abbiamo sollevato noi dice il presidente Luca Zaia ma non c'è comunque da fare i salti di gioia, viste le tante criticità che restano da risolvere».

I PROBLEMI

Il sistema veneto del Tpl conta 465 milioni di passeggeri all'anno, di cui 45 su rotaia, 145 su acqua e 275 su gomma, tanto che ogni giorno circolano 700 treni, sono percorsi 350.000 chilometri su strada e vengono svolte 1.000 ore di navigazione. Ora la capacità dovrà essere ridotta del 20%, anche se la domanda è ancora tutta da decifrare, per cui pure l'offerta attende di essere ridefinita. «Rispetto ai livelli pre-epidemia, non possiamo dire se verranno venduti più o meno abbonamenti e non siamo in grado di sapere quanto peserà lo smart working», sottolinea infatti Zaia, Questa situazione di incertezza genera diversi problemi. «Innanzi tutto spiega il governatore di natura organizzativa. Per trasportare il 20% dei viaggiatori di prima, sono necessari 500 mezzi. Per fare un esempio, vuol dire che la corriera che va da Treviso a Venezia, se a Preganziol raggiunge l'80% della capienza, lì deve essere affiancata da una corsa-bis. Questo implica una grana economica: il Governo ha annunciato lo stanziamento di 200 milioni per tutta Italia, ma da qui a fine anno solo a noi ne serviranno 30, per cui sappiamo già che la fetta che ci verrà destinata non sarà sufficiente. Perciò abbiamo messo a bilancio 8 milioni per le prime necessità, come il noleggio di bus gran turismo che andranno in supporto ai gestori». Inoltre ci sono gli aspetti logistici. «Prima del lockdown ricorda Zaia sul ponte della Libertà a Venezia dalle 7 alle 8 del mattino transitavano 122 mezzi pubblici, mentre con la riduzione della capienza arriveremo a 200: quanto peseranno sul traffico quei 78 veicoli in più? Per non dire poi delle implicazioni amministrative, perché bisogna contrattualizzare gli autisti dei mezzi aggiuntivi, nonché del capitolo sicurezza: quando raggiungerà il tetto massimo consentito, il conducente dovrà lasciare a piedi qualcuno, con tutte le conseguenze giuridiche sul piano dell'obbligo scolastico e della custodia dei minori».

L'ORDINANZA

Fino a metà mese in Veneto risulta in vigore l'ordinanza che autorizza il pieno carico, ma entro il 14 settembre quelle disposizioni dovranno essere revocate o comunque sostituite, alla luce del provvedimento nazionale che sarà assunto. «Abbiamo sempre la possibilità di andare in deroga e ci stiamo anche ragionando ammette il governatore però oggettivamente la responsabilità, su una partita come questa, sarebbe pesante. Ne sto parlando anche con dei colleghi presidenti, perché qualcuno propone ragionamenti diversi sugli ultimi dieci minuti di viaggio, ma al momento credo che resteremo sull'80%».

I BANCHI

In vista della prima campanella, intanto, prosegue la prima fornitura di 3.660 banchi, 1.835 sedie e 1.406 sedute innovative (cioè a rotelle) per le scuole trevigiane e padovane. Lo conferma il ministro Federico D'Incà: «Il Governo sta lavorando con impegno per l'avvio del nuovo anno scolastico in piena sicurezza. Il nostro Paese è uno dei pochi in Europa ad avere lavorato per il distanziamento, indispensabile per garantire la sicurezza degli studenti».

