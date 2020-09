IL NODO

VENEZIA Oggi inizia l'anno scolastico e in Veneto le aziende del trasporto pubblico locale ridurranno la capienza all'80%. Ma avrebbero dovuto farlo già dalla scorsa settimana, secondo quanto prevede il decreto firmato dal premier Giuseppe Conte con il ministro Roberto Speranza, entrato in vigore martedì. L'ordinanza regionale, quella che per quasi tutta l'estate ha autorizzato la circolazione a pieno carico, era scaduta ancora la domenica precedente e da allora non è più stata rinnovata, tanto che il governatore Luca Zaia annuncia «per le prossime ore» il provvedimento che recepirà le misure statali, salvo un correttivo per i taxi e i pullman turistici.

LA RESSA

In questi giorni nei grandi centri urbani, all'ora di punta, si sono riviste le scene di ressa. È successo ad esempio a Venezia, teatro della Mostra del Cinema, con i bus (come quelli della linea 4L, dal centro di Mestre a piazzale Roma) e i vaporetti (ad esempio sulle rotte 5.2 e 6 per il Lido), in cui fra le 7 e le 8 del mattino i passeggeri erano stipati come sardine. I mezzi di Actv viaggiavano a pieno carico, senza alcuna indicazione della riduzione di un quinto, come invece prescritto dal dpcm emanato lunedì scorso: «Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data dell'8 settembre 2020 e sono efficaci fino alla data del 7 ottobre 2020». Oltretutto non poteva nemmeno valere l'ordinanza sottoscritta da Zaia il 26 giugno, in controtendenza rispetto alle indicazioni nazionali orientate allora al 50%. Il provvedimento che ammetteva il 100% in Veneto era infatti rimasto in vigore dapprima dal 27 giugno al 10 luglio, dopodiché era stato prorogato una prima volta «fino al 31 luglio» e una seconda «fino al 15 ottobre», finché il 13 agosto la scadenza era stata anticipata «al 6 settembre 2020, salva diversa ordinanza regionale di adeguamento a mutate condizioni epidemiologiche e normative». Quest'ultima difatti è attesa per confermare l'80%, mentre per il limite del 50% su taxi e pullman turistici le Regioni stanno concordando una limatura meno restrittiva.

I SERVIZI

Comunque sia, già da martedì sarebbe dovuto scattare il taglio del 20% nei trasporti su gomma, acqua e rotaia. Di fatto, però, questo è avvenuto solo con Trenitalia: «A partire dal giorno 8 settembre 2020 il riempimento massimo per i treni regionali è dell'80%, sul totale dei posti a sedere e in piedi, privilegiando l'occupazione dei posti a sedere». Per quanto riguarda bus e vaporetti, invece, i gestori hanno rinviato l'adeguamento a oggi, giorno di entrata in vigore degli orari invernali, evidentemente anche per la difficoltà di riorganizzare i servizi e assicurare i controlli. «Mom spiega l'azienda di Treviso è impegnata al rispetto del dpcm 7 settembre 2020: la capienza dei mezzi è fissata all'80% rispetto all'omologazione. Ogni autobus riporta la segnaletica che indica il numero massimo dei passeggeri trasportabili». Da stamattina i volontari della Protezione civile affiancheranno una quarantina di operatori, dislocati nelle fermate più affollate, nella gestione dei flussi di studenti, sensibilizzandoli all'osservanza del nuovo tetto di riempimento: un'attività di informazione, ovviamente, senza alcuna potestà coercitiva nel vietare a un viaggiatore di salire o nell'imporgli di scendere. Proprio questo tema è stato sollevato dai sindacati a Padova, dove Busitalia Veneto «ha sviluppato un orario specifico delle corse dedicate agli studenti ed un significativo potenziamento del servizio di sanificazione dei mezzi», ma ha anche demandato agli autisti la vigilanza sul rispetto dei nuovi limiti. Un nodo ancora tutto da sciogliere.

