IL NODO

VENEZIA Autobus stipati di pendolari, sedili attigui occupati sui vaporetti, code alle fermate e agli imbarcaderi. Istantanee dal primo giorno della fase 2 sui mezzi del trasporto pubblico locale in Veneto. Com'era prevedibile, non è stato sciolto per tempo il nodo dei controlli sui distanziamenti, nel groviglio di problemi che raggruma in sé le difficoltà economiche dei gestori, l'impossibilità di garantire dovunque la presenza della forze dell'ordine e i limiti al supporto della Protezione Civile.

PUBBLICI UFFICIALI

Nel giorno in cui il governatore Luca Zaia ha espresso forte preoccupazione per le perdite milionarie patite dalle aziende del settore («deve essere trovata una soluzione a livello statale»), l'assessore Gianpaolo Bottacin è ripartito proprio dal ruolo dei volontari: «Dopo i necessari approfondimenti in sede di Comitato operativo nazionale, è stato chiarito che non sono pubblici ufficiali, per cui non possono imporre l'uso della mascherina o elevare verbali di sanzioni. C'è poi il problema dei 60 giorni continuativi, dopodiché l'attività di volontariato deve essere sospesa: quasi tutti i rappresentanti della Protezione Civile hanno superato quel limite e inoltre, con la riapertura delle aziende, è difficile che i lavoratori abbiano tanto tempo libero durante la settimana. Quindi in Veneto diamo supporto solo a Venezia e fino al 15 maggio. Altrove il servizio viene garantito dalle forze dell'ordine ed eventuali guardie giurate attivate dal gestore».

ORDINE DI SERVIZIO

Ma a quanto pare questo non è avvenuto, non dappertutto quanto meno. Ivan Bernini, segretario della Fp Cgil, difende la posizione degli addetti: «Nessuno voleva rinunciare a salire sui mezzi e il personale che doveva garantire il flusso non era in grado di portare a ragione i passeggeri in attesa. Nessuno però pensi di scaricare sulle persone che vanno al lavoro la responsabilità di quanto accaduto: è tutta dei datori di lavoro, pubblici e privati, che dovevano attrezzare le misure di gestione, coordinamento e controllo ed evidentemente non lo stanno facendo. Ho visto l'ordine di servizio di un'impresa davvero eloquente». In caso di sovraffollamento al capolinea di partenza, l'autista deve «avvisare i funzionari aziendali», «attendere le istruzioni dal personale di controllo» e «solo successivamente effettuare la partenza». Se invece l'assembramento è alla fermata, «se non deve scendere nessun cliente», il conducente deve tirare dritto, avvisare i capi «ed esporre il cartello autobus completo»; se invece qualcuno deve smontare, l'autista deve «avvisare i funzionari aziendali e attendere le istruzioni dal personale di controllo». Ma di questo passo, quanto dureranno le corse?

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA