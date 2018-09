Il nodo dei benefici all'organismo e l'effetto orologio sulla salute

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'IMPATTOROMA Non dover spostare più le lancette dell'orologio avanti o indietro può far male o bene alla salute? Sulla questione ci sono due scuole di pensiero. La prima ritiene che l'organismo, di fronte al cambiamento di orario, possa incorrere in alcuni problemi. Ma c'è anche chi ricorda che l'ora legale, se conservata, produce al contrario effetti benefici. In particolare, l'ora di sole in più può far crescere i livelli di serotonina, conosciuta come «l'ormone del buonumore», che contribuisce anche al miglioramento del sonno....