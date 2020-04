IL NEGOZIATO

ROMA Lavori in corso per trovare un'intesa tra Atlantia e ministero dei Trasporti sul caso Autostrade. In vista del board della società, previsto per oggi, nelle ultime ore l'attività negoziale si è intensificata e, anche grazie al contributo sotto traccia di Palazzo Chigi, avrebbe messo a fuoco i possibili punti di mediazione per chiudere il dossier. Primo tra tutti spicca la maxi compensazione da circa 3,4 miliardi per il crollo del Ponte di Genova, sotto forma di opere da realizzare e investimenti da sviluppare non solo nell'area ligure. Ma oltre alle spese per ristorare il territorio, l'accordo prevederebbe anche il mantenimento del piano di investimenti da 12 miliardi già messo a punto dal nuovo management.

Un sostegno che Palazzo Chigi ritiene indispensabile per far ripartire il Paese una volta terminata la fase d'emergenza legata alla pandemia. Ma proprio il piano per potere decollare ha bisogno di certezze sul fronte normativo, delle regole insomma. Di qui l'idea di congelare per un po' di tempo il nuovo schema tariffario previsto dall'Art, l'Autorità del settore, che sarebbe dovuto scattare già a marzo e che è stato al momento sospeso. Il rinvio del nuovo meccanismo, che è indubbiamente meno favorevole ai concessionari prevedendo un tetto ai ricavi e una serie di tutele per lo Stato, potrebbe consentire di velocizzare il negoziato. E non inciderebbe sulla volontà, ribadita più volte dall'esecutivo, di calmierare i pedaggi in maniera strutturale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA