IL NEGOZIATOROMA Il governo accelera sul rinnovo del contratto del comparto Scuola, Università ed Enti di ricerca. Il 2 gennaio Aran e i sindacati, salvo ripensamenti, si vedranno per riaprire il tavolo per arrivare alla definizione degli aumenti di 85 euro medi mensili per oltre un milione di impiegati pubblici tra docenti, amministrativi, personale Ata oltre a ricercatori. GLI STEPIl rinnovo, come noto, riguarderà il triennio 2016-2018. I sindacati sono al lavoro per fare le loro proposte e, secondo fonti vicine al dossier, Cgil Cisl e Uil...