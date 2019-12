Il Navy Seal graziato da Trump. I colleghi: «Mostro psicopatico»

Un «mostro», uno «psicopatico» dal grilletto facile, pronto a uccidere qualsiasi cosa in movimento. È un ritratto sconvolgente quello che emerge di Eddie Gallagher, il Navy Seal graziato da Donald Trump. A descriverlo sono gli ex compagni di plotone, in una serie di testimonianze shock emerse pochi giorni dopo la visita di Gallagher a Mar-a-Lago per incontrare il presidente americano. Testimonianze che potrebbero mandare all'aria i piani del tycoon di fare campagna insieme per dimostrare la vicinanza e il suo amore per le forze armate.

Gallagher alla guida del plotone Alpha si è reso protagonista, secondo le ricostruzioni dei commilitoni, di atti deplorevoli quando era in servizio all'estero: «Prendeva di mira donne e bambini ed esultava quando vedeva i burqa volare via», afferma uno dei Navy Seal interrogati nell'indagine della Marina sulle accuse di crimini di guerra e omicidio. Le immagini, rivelate dal New York Times, mostrano i colleghi di Gallagher in difficoltà nel descrivere la crudeltà delle sue azioni, fra le quali l'uccisione a sangue freddo con un coltello di un prigioniero ferito oppure l'obbligare il plotone a posare per una foto con un prigioniero morto mentre lo stesso Gallagher teneva in mano un coltello fatto in casa. Da parte sua l'accusato respinge seccamente le accuse definendole bugie, esattamente come quelle che avevano portato al suo arresto e poi alla sua assoluzione.

