Il Navigator di Di Maio che abolisce la disoccupazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sta atterrando un nuovo marziano a Roma e nel resto del Belpaese, dove la povertà è stata sconfitta - al momento del varo del Decreto Dignità - ma la disoccupazione ancora ci tormenta. Per poco. A sconfiggerla ci penserà lui, il Navigator. «A Navigator, facce Tarzan!», siamo pronti a gridargli, per incitarlo, per farci stupire. Perché Di Maio ha inventato questo Superuomo venuto dall'iper-uranio - guarda caso s'intitola Navigator anche un famoso film di fantascienza della Disney - e questo personaggio straordinario, parola di...