Il Movimento verso l'intesa con Farage

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROMA Ipotesi d'accordo tra il M5S e il Brexit Party di Nigel Farage a Strasburgo. Obiettivo: tornare a sedere nel gruppo Efdd, quello in cui i 5 Stelle e il partito di Farage (in foto) convivevano nella scorsa eurolegislatura. Secondo l'AdnKronos, l'intesa sarebbe «vicinissima». L'Efdd, a ben guardare, non ha i numeri per fare gruppo in Europa -occorrono almeno 25 eletti ma di ben 7 Paesi diversi - ma è probabile che alla fine si peschi dai gruppo dei non iscritti e degli others' per risolvere la questione. «Grazie per l'informazione»,...