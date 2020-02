IL MOVIMENTO

ROMA Hanno usato la mano pesante i probiviri del M5S sul caso dei parlamentari morosi e inadempienti nei rimborsi al gruppo e alla Casaleggio Associati. Ma in realtà, a livello numerico le 6 espulsioni hanno effetti sopportabili per la maggioranza. Alla Camera, infatti, dei 5 deputati espulsi in 4 già avevano lasciato il Movimento: Aprile, Cappellani, De Toma e Nitti, nel corso del mese di gennaio, hanno dato il loro polemico addio. Per andare al Misto e continuare a sostenere la maggioranza di governo. Non si mai infatti dovesse finire la legislatura, sarebbero guai per tutti e addio posto fisso (almeno fino al 2023). L'unica espulsa, ieri, è quindi Flora Frate di cui i grillini rimasti dicono: «Una invisibile, un peone di cui non sentiremo la mancanza».

Al Senato invece bisogna andare con i piedi di piombo. Mario Giarrusso, senatore catanese, è stato graziato con la strana scusante che si è messo i soldi da parte per pagare le querele. In più il tipo è fumantino e cacciarlo avrebbe fatto scoppiare un pandemonio. Servono i voti di tutti, e al Senato sono pochi per tenere in vita il governo, dunque il solo Lello Ciampolillo è stato ieri fuori per la storia dei rimborsi.

La sua espulsione era nell'aria e Ciampolillo, nei giorni scorsi, aveva attaccato il programma di governo sulla Puglia (la sua Regione) motivando così le mancate restituzioni. Va anche lui al Misto dove gli ex M5S sono 12 e Berlusconi non fa che ripetere ai suoi: «Osservateli uno per uno, tallonateli, portateli al ristorante, e offritegli voi il pranzo. Possiamo far cadere il governo e farne un altro di centrodestra, grazie agli ex grillini». Ma loro devono capire che cosa gli conviene di più per restare in Senato il più a lungo possibile.

