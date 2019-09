«Il Movimento nasce leaderless Io resto soltanto perché c'è Beppe»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giulia Grillo ha saputo che non sarebbe stata confermata al ministero della Salute trenta minuti prima che il premier Conte salisse al Colle con la lista della squadra. L'avviso: un telegrafico messaggio di Luigi Di Maio. Nessuna sorpresa, però. La parlamentare M5S, d'altronde, da mesi si lamentava di non essere coinvolta nelle scelte dei vertici (così come Danilo Toninelli), una scarsa attenzione che il Capo politico avrebbe dimostrato anche nei confronti del suo dicastero. Adesso è tornata deputata semplice. Ma l'amaro per il trattamento...