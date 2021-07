Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL MOVIMENTOBELLUNO Prima no-mask, poi no-vax, ora no-pass. L'esercito dei no colpisce di nuovo. E lo fa, prendendo in prestito le parole della compianta Raffaella Carrà, «da Trieste in giù». In tutta Italia stanno nascendo movimenti, di commercianti ma non solo, contro l'ultima bozza presentata dal premier Mario Draghi che, dal 6 agosto, renderà necessario il green pass per entrare in cinema, teatri, musei, palestre, piscine, stadi,...