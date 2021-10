Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL MOVIMENTO AI RAGGI XTRIESTE Hanno ripetuto fino allo sfinimento il canto nato nel Cile di Salvador Allende: «El pueblo unido jamas sera vencido». Il problema che il pueblo, in questo caso il popolo contro il Green pass non era né così unito, né così tanto pueblo. Passi per i numeri, quasi dimezzati rispetto al corteo che solo pochi giorno fa aveva paralizzato Trieste ma comunque alti. Il vero problema è stato rappresentato...