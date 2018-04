CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL MOVENTEMANTOVA - I carabinieri e la Procura di Mantova pensano di avere elementi certi a carico di chi, il 17 gennaio, ha freddato con quattro colpi di pistola Sandro Tallarico, commerciante di 57 anni, lungo la ciclabile del ponte di San Giorgio, che porta nel centro di Mantova. Il suo presunto assassino è un ex orefice, Brunetto Muratori, 62 anni e se il gip, convaliderà il suo fermo per omicidio volontario, sarà definitivamente chiarito un movente, per ora solo intuibile, ma che certamente viene da un lontano passato: un rancore che...