LA STORIA

MILANO Il governatore della Lombardia Attilio Fontana è una persona spiccia e diretta, perciò affronta in prima persona la questione con un video in diretta su Facebook. In primo piano davanti alla telecamera annuncia che una sua stretta collaboratrice è risultata positiva al coronavirus, quindi «per due settimane mi mettero in quarantena». Il presidente non è stato contagiato, ma sceglie comunque la via della prudenza se il virus dovesse manifestarsi nelle prossime ore: uscira di casa e andrà in ufficio ma eviterà contatti direttti, indosserà la mascherina, proverà la febbre tutti i giorni e nelle prossime due settimane sarà sottoposto al tampone almeno due volte.

«SIAMO UNA SQUADRA»

Che la situazione fosse delicata lo si è capito ieri sera alle sei e mezza: «Poiché sono in corso alcune verifiche sanitarie su un dipendente regionale che ha avuto contatti con l'unità di crisi che sta coordinando l'emergenza coronavirus, in ottemperanza alle linee guida del ministero della Salute la conferenza stampa viene annullata», comunica l'ufficio stampa della Regione Lombardia. L'analisi sui tamponi era in corso, si attendevano i risultati. Che hanno confermato il contagio. Si tratta, spiega Fontana, «di una persona con cui lavoro costantemente, che io stimo tantissimo, una persona bravissima». «Per tutto ciò - prosegue - anche noi che facciamo parte della stessa squadra e tutti quelli che hanno avuto a che fare con il nucleo che si sta occupando dell'emergenza siamo stati sottoposti al test. La notizia è positiva: io per ora non ho contratto alcun tipo di infezione e nessuno di quelli che sono stati sottoposti all'esame l'ha contratta. Quindi possiamo continuare a dedicarci alla battaglia che stiamo combattendo per cercare di contenere questo virus». Nonostante sia risultato negativo al test per il Covid-19, il presidente lombardo ha deciso comunque in via precauzionale di sottoporsi a condizioni di vita protette. «Per due settimane cercherò di vivere in un auto isolamento, che preservi tutte le persone che mi circondano. Oggi ho passato la giornata indossando la mascherina e continuerò a farlo, cosicchè se mai dovessi positivizzarmi nei prossimi giorni, qualcuno non possa essere da me contagiato», spiega. «Sono pronto a difendere tutti gli altri lombardi che verranno in contatto con me da ogni possibile infezione, ma io mi auguro che ce ne sarà bisogno per poco tempo, perchè sono convinto che con l'impegno che stiamo mettendo noi e con l'impegno che stanno mettendo tutti i cittadini nello spazio di pochi giorni riusciremo a rallentare la diffusione del virus e poi ad interromperla, in modo da continuare a vivere in maniera assolutamente tranquilla. Io comunque ce la metto tutta e sono fiducioso del lavoro che stiamo facendo», conclude il governatore.

I locali della Regione Lombardia saranno sottoposti a sanificazione e l'attività di bonifica è già cominciata. Rigore ma niente panico, è la linea del presidente Fontana. «Bisogna far capire che non stiamo affrontando una pestilenza», ribadisce, piuttosto una cosa «poco più seria di una influenza». Torna a difendere il lavoro dell'ospedale di Codogno: «Lanciare accuse a medici o infermieri che si comportano in maniera eccellente mi fa molto arrabbiare». E rivolge «un caloroso ringraziamento a tutte le persone, in particolari gli operatori della sanità che, giorno e notte, lavorano con assoluta professionalità impagabile impegno per affrontare questa emergenza». A loro, afferma il governatore, va l'applauso di tutti i lombardi e più in generale degli italiani. Fontana esprime anche la sua «particolare vicinanza alle persone costrette a vivere nella zona rossa del lodigiano. Un sentimento che è lo stesso che mi ha chiesto di trasmettere loro, oggi ha più riprese, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in diverse telefonate intercorse durante la giornata».

Claudia Guasco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

