IL MONITORAGGIO

VENEZIA In Veneto la previsione è di arrivare tra una decina di giorni a 160-170 pazienti ricoverati in terapia intensiva. È quanto ha detto il dottor Paolo Rosi, direttore della Centrale operativa Suem 118 del Veneto, invitato eri dal governatore Luca Zaia all'unità di crisi della Protezione civile per fare il punto sulla situazione ospedaliera. «La situazione è impegnativa, l'attività per il personale è già intensa e dovremo sospendere le ferie - ha detto Rosi - C'è ancora ampio margine sulla dotazione di posti letto in Veneto, ma va considerato che percentuali piccole su numeri grandi alla fine danno numeri grandi. È questa la preoccupazione».

«Con più di 900 ricoveri nei reparti non gravi siamo già in Fase 3 - ha detto il presidente del Veneto, Zaia - Come sapete abbiamo disposto l'apertura dei Covid Hospital, dieci ospedali che gradualmente saranno colonizzati dai malati di coronavirus perché abbiamo bisogno di strutture pulite per i pazienti non contagiati. Gli indicatori ci dicono che al momento non c'è una impennata dei ricoveri in terapia intensiva, da tre giorni la curva ci dà una piccola inclinazione in ascesa che un po' si appiattisce». Ma in alcune province, ha sottolineato Zaia, ci sono situazioni di «tensione». Il governatore ha citato Belluno e Treviso, dove la notte scorsa sono stati ricoverati un uomo di 36 anni e una donna di 44 («Il 70 per cento dei contagiati ha meno di 65 anni») e dove non è escluso che il Governo dichiari zone rosse.

I DATI

In Veneto la situazione delle terapie intensive è costantemente monitorata dal dottor Rosi. «Su un totale di 840 posti letto, l'occupazione è al 14 per cento. Abbiamo attivato 40 posti dei 190 del Creu, il Coordinamento regionale emergenza urgenza, e altri 10 lo saranno tra oggi e domani». Rispetto alla prima fase della pandemia, il tasso di ricovero in rianimazione è sceso: «Ricoveriamo circa l'11 per cento dei pazienti già ospedalizzati e positivi al Covid. Lo scorso marzo la media era sul 20 per cento con punte del 30 per cento». Rosi ha detto che sul totale dei positivi, le persone che vengono ricoverate in terapia intensiva sono lo 0,4 per cento, una ogni 225 positivi. È calata l'età media: «Il 30 per cento è sotto i 50 anni, un altro terzo è tra i 50 e i 70 anni, un altro 30 per cento è sopra i 70». Anche la durata delle degenze in rianimazione è diminuita: «E sembra ci sia anche una riduzione della mortalità. Il motivo? Vengono ricoverati pazienti più giovani e con minori patologie». Il modello previsionale arriva fino a dieci giorni: «Per il 1° novembre erano stati previsti circa 120 ricoverati, ne abbiamo 119 - ha detto Rosi riferendo il dato aggiornato alle 12 - Tra una decina di giorni dovremmo essere sui 160-170 ricoverati». La preoccupazione, come ha detto l'assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, riguarda il personale: non si trovano rianimatori, pneumologi, infermieri. «Nei pronto soccorso la carenza è cronica», ha aggiunto Rosi.

IL BOLLETTINO

Nelle ultime 24 ore il Veneto ha registrato 2.693 casi di contagio, portando il totale dall'inizio della pandemia a 57.816. Dieci i morti per un totale di 2.409, mentre i ricoverati sono saliti a 928 oltre ai 132 in rianimazione (di cui 128 positivi al Covid). In isolamento 18.007 persone. Il numero dei tamponi è salito a 2.328.514.

Nuovo picco in Friuli Venezia Giulia dove ieri sono stati rilevati 726 nuovi contagi a fronte di 6.262 tamponi eseguiti e sono stati registrati tre decessi. Va detto che la settimana appena trascorsa ha visto in Friuli un sostenuto incremento, pari al 34%, dei casi di coronavirus e un balzo dei ricoveri in terapia intensiva: dal 25 ottobre a ieri in regione sono stati registrati 2.105 nuovi positivi (in media +301 casi al giorno), contro i 1.567 rilevati dall'18 al 24 ottobre (in media +223 al giorno).

Alda Vanzan

