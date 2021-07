Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL MONITORAGGIOVENEZIA Freccette rosse su tutti gli indicatori. I contagi: in aumento. I focolai: in aumento. I dati relativi alla settimana dal 5 all'11 luglio e aggiornati al 14 nel monitoraggio eseguito dalla Cabina di regia tra ministero della Salute e Istituto superiore di sanità confermano la preoccupante diffusione del Covid in cinque regioni: Veneto, Sardegna, Sicilia, Lazio, Campania. In Veneto si registra anche la corsa ai tamponi,...