IL MONITORAGGIOROMA La pandemia in Italia è al momento sotto controllo e registra un andamento favorevole. Questo nonostante nell'ultima settimana ci sia stata una lieve inversione di tendenza per l'indice di trasmissibilità Rt - salito a 0,86 rispetto allo 0,85 di sette giorni fa - e per l'incidenza che si è fissata a 34 casi su 100mila abitanti contro i 29 della precedente rilevazione. Ma la prima riprova che la situazione continui a...