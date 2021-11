Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL MONITOPADOVA Non siamo ai livelli di un anno fa, ma la pandemia c'è ancora ed è solo grazie alla campagna di profilassi che i numeri dell'emergenza in Veneto sono diversi. Il bollettino del 7 novembre 2020, con la seconda ondata di coronavirus che stava per mettere in ginocchio la regione, contava infatti 3.377 positivi. Un anno dopo, come rilevava il bollettino di ieri, i nuovi casi di contagio in Veneto sono stati 708, peraltro a...