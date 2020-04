IL CASO

CITTÀ DEL VATICANO Il fatto è che «senza una visione d'insieme non ci sarà futuro per nessuno». È racchiusa in questa frase la road map che Papa Francesco, ieri mattina, ha tracciato. Pensava al post coronavirus, alla fase 2, alla ripresa delle attività ad ogni livello, dentro e fuori la Chiesa, nell'economia come nella vita in comune. L'ha ripetuta quella frase. «Senza una visione d'insieme non ci sarà futuro per nessuno» intendendo il modo di procedere per riprendere i fili di una normalità collassata sotto i colpi micidiali del Covid-19. Speranza, condivisione, apertura, generosità. Esattamente come ha fatto anche nei giorni scorsi Papa Francesco nella messa celebrata nel santuario della Divina Misericordia - la chiesa di Santo Spirito in Sassia a due passi dal Vaticano - ha diffuso in mondovisione un messaggio programmatico chiaro: nessuno può farcela da solo, facendo leva sul concetto della cooperazione per «costruire un mondo che non lasci indietro nessuno». L'unico rischio che vede avanzare è un nuovo virus ancora più subdolo del Covid, quello dell'egoismo. «Òra, mentre pensiamo a una lenta e faticosa ripresa dalla pandemia, si insinua proprio questo pericolo: dimenticare chi e rimasto indietro (...) Si parte da qui e si arriva a selezionare le persone, a scartare i poveri, a immolare chi sta indietro sull'altare del progresso». Il tema lo ha ripreso anche alla recita del Regina Coeli, auspicando che la misericordia cristiana ispiri «la giusta condivisione tra le nazioni e le loro istituzioni, per affrontare la crisi attuale in maniera solidale».

LA CELEBRAZIONE

A celebrare con il Papa è stato chiamato monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio consiglio della nuova evangelizzazione. «Cosa significa la fase 2 per la Chiesa è chiaro. L'uscita dal Covid e l'ingresso graduale nella normalità implica il sostegno laddove nessun altro può arrivare. Non sarà solo un aspetto economico. Penso al sostegno che necessitano le persone che hanno subìto dei lutti vissuti in maniera drammatica perché nessuno ha potuto accompagnare il defunto per un ultimo saluto».

Franca Giansoldati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA