IL CASO

ROMA «Ho proceduto alla promulgazione soprattutto in considerazione della rilevanza del provvedimento nella difficile congiuntura economica e sociale». La tirata d'orecchie è pesante e al limite del costituzionale dovere di sopportazione con il quale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella esamina, ed eventualmente firma, leggi e decreti. Stavolta però si è passato il segno perché basta chiedersi cosa c'entri la riscrittura di parte del codice della strada con un provvedimento che punta a snellire la pubblica amministrazione. La possibilità che viene data ai netturbini di elevare multe per divieto di sosta, con l'identità digitale.

IL CARTELLINO

Nella lettera recapitata dal Quirinale alla presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, al presidente della Camera Roberto Fico e al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Mattarella rileva che «attraverso un solo emendamento approvato dalla Commissione di merito al Senato in prima lettura, si è intervenuti in modo rilevante su una disciplina, la circolazione stradale, che, tra l'altro, ha immediati riflessi sulla vita quotidiana delle persone. L'emendamento - aggiunge - è stato quindi trasfuso nel più ampio emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del provvedimento, testo sul quale il Governo, sia al Senato che alla Camera, ha posto la questione di fiducia». Un mostro legislativo che ha pochi precedenti per eterogeneità degli argomenti e che mette ancora una volta sul banco degli imputati non tanto il governo - la cui fretta nel voler tramutare i provvedimenti in legge è nota - quanto i due presidenti delle Camere che non sembrano vigilare con attenzione e che hanno costretto il Capo dello Stato a tapparsi il naso e firmare solo per l'importanza che il resto del provvedimento ha nell'attuale emergenza.

Non è la prima volta che il Quirinale ha segnalato il problema di provvedimenti d'urgenza che diventano contenitori omnibus, che raccolgono norme su vari e importanti argomenti e che, come accaduto al decreto semplificazioni, vengono votati dal Parlamento a colpi di fiducia. Nella lettera il presidente della Repubblica invita il governo «a vigilare affinché nel corso dell'esame parlamentare dei decreti legge non vengano inserite norme palesemente eterogenee rispetto all'oggetto e alle finalità dei provvedimenti d'urgenza». Mentre ai presidenti delle Camere chiede di rappresentare «al Parlamento l'esigenza di operare in modo che l'attività emendativa si svolga in piena coerenza con i limiti di contenuto derivanti dal dettato costituzionale». Il Capo dello Stato spiega che ha firmato comunque il decreto convertito in legge, solo perché la difficile situazione economica e sociale del Paese non permette ulteriori ritardi nell'attuazione finale di un provvedimento corposo e atteso come il decreto semplificazioni il cui iter è stato non poco travagliato. La spiegazione, che fa fischiare le orecchie ai tre presidenti, Mattarella la mette nero su bianco quando ricorda che «il decreto-legge intende corrispondere alla duplice esigenza di agevolare gli investimenti e la realizzazione delle infrastrutture attraverso una serie di semplificazioni procedurali, nonché di introdurre una serie di misure di semplificazione in materia di amministrazione digitale, responsabilità del personale delle amministrazioni, attività imprenditoriale, ambiente ed economia verde, al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19».

LO STOP

I quindici articoli che modificano il codice della strada «non risultano riconducibili alle predette finalità e non attengono a materia originariamente disciplinata dal provvedimento». La legge 400 del 1988 annovera tra i requisiti dei decreti legge l'omogeneità di contenuto e Mattarella lo ricorda come anche sottolinea che la Consulta ha «in più occasioni richiamato al rispetto di tale requisito». Quindi la legge di conversione «non può aprirsi a qualsiasi contenuto, come del resto prescrive l'articolo 96-bis del regolamento della Camera dei deputati».

Marco Conti

