IL MONITO

CITTÀ DEL VATICANO Qualche giorno fa l'allarme lo aveva lanciato il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. Troppe donne in questo periodo di quarantena, in ogni parte del mondo, rischiano la vita tra le quattro mura domestiche. La convivenza forzata con compagni o mariti violenti non è facile ai tempi del coronavirus.

Ieri dal Palazzo Apostolico, dopo la preghiera del Regina Coeli del giorno di Pasquetta, Papa Francesco in diretta streaming ha colto lo spunto e lo ha sviluppato ulteriormente chiedendo maggiore protezione e lanciando un appello affinché mogli, fidanzate o compagne possano avere tutto il sostegno necessario. «A volte sono a rischio di subire violenza, per una convivenza di cui portano un peso troppo grande. Preghiamo per loro, che il Signore doni loro forza e che le nostre comunità possano sostenerle insieme alle loro famiglie».

Il giorno di Pasqua il Papa ha rivolto invece un appello per un'Europa solidale: appello pressoché ignorato dalla grande stampa tedesca. Eppure il passaggio contenuto nel messaggio Urbi et Orbi che evocava indirettamente la posizione granitica della Germania era talmente chiaro che non aveva bisogno di essere troppo interpretato. «Oggi l'Europa ha di fronte a sé una sfida epocale, dalla quale dipenderà non solo il suo futuro, ma quello del mondo intero. Non si perda l'occasione di dare ulteriore prova di solidarietà, anche ricorrendo a soluzioni innovative» altrimenti «l'alternativa è solo l'egoismo degli interessi particolari e la tentazione di un ritorno al passato, con il rischio di mettere a dura prova la convivenza pacifica e lo sviluppo delle prossime generazioni». Le parole del Papa però non sono passate inosservate al ministro dell'Economia, Gualtieri. «Il pensiero speciale che il Papa ha voluto rivolgere all'Ue è più che mai importante. Il suo appello chiaro alla solidarietà fra Stati e alla ricerca di soluzioni innovative va ascoltato e raccolto. Perché il nostro destino è comune».

Fra.Gia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA