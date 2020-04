IL MONDO PRODUTTIVO

Il Coronavirs allenta la presa sul sistema sanitario, ma non sull'economia. Sulle attività produttive la morsa si fa sempre più soffocante. Il commercio deve fare i conti con la nuova ordinanza della Regione Veneto che fissa le condizioni di sicurezza minime affinché i mercati di generi alimentari possano avere luogo: perimetrazione, un unico ingresso separato dall'uscita, sorveglianza pubblica o privata che verifichi accesssi, distanze sociali e il divieto di assembramento, uso obbligatorio di guanti e mascherine sia per i venditori che per i consumatori. Obbligo di guanti monouso e di mascherine esteso a tutti gli esercizi commerciali.

MISURE PER IL COMMERCIO

Misure che secondo la Confcommercio creeranno difficoltà nelle piccole realtà. «Nei Comuni medio-grandi, l'ordinanza permette di regolamentare l'attività commerciale nel miglior rispetto della tutela sanitaria - commenta Eugenio Gattolin, segretario generale veneto dell'associazione -. Problemi, invece, si pongono per i Comuni di dimensioni minori, per mancanza di personale e difficoltà operative: se i banchi si contano sulle dita di una mano, e spesso sono gli unici esercizi disponibili in alcune categorie merceologiche, come ad esempio i fruttivendoli, come possono gli operatori permettersi la disponibilità di un vigilante che disciplini ingressi e uscite?». L'ordinanza si annuncia invece come una mazzata per il settore florovivaistico, la cui attività viene consentita solo per le consegne a domicilio. Confagricoltura e Cia di Treviso chiedono a Zaia di «rivalutare la decisione e di lavorare, come ha sempre fatto, a fianco delle imprese per trovare una soluzione per salvaguardare migliaia di posti di lavoro».

Se i floricoltori non vogliono chiudere l'industria scalpita invece per ripartire. I tempi prospettati dal responsabile della Protezione civile Angelo Borrelli per l'avvio della fase 2 dell'emergenza confliggono duramente con la necessità dell'economia di rimettersi in moto. Per trovare una via d'uscita Confindustria Veneto sta lavorando al progetto Fabbriche sicure. «Vogliamo rendere gli ambienti di lavoro luoghi di massima tutela per la salute di dipendenti e collaboratori - spiega il presidente regionale Enrico Carraro -. Tutte le norme di sicurezza attiva e passiva vanno implementate da subito, ma se non si prevede senza indugi la riapertura delle produzioni si rischia di lasciare migliaia di aziende e lavoratori sul lastrico. È necessario un allargamento urgente dei codici Ateco per consentire alle aziende che hanno un mercato interno o finalità di export di riavviare le produzioni. Chi può lavorare in sicurezza deve poterlo fare, anche per non pesare sui bilanci dell'Inps e su chi non è nelle condizioni di ripartire».

Commercio e imprese devono però fare i conti con un settore di autotrasporti in ginocchio. «In questo momento il volume delle nostre attività è calato del 90% - lancia l'allarme Alessio Sorio, segretario generale della Fai di Verona-. Al di là del fatto che non abbiamo forniture adeguate di mascherine, la chiusura massiccia delle aziende ci costringe dopo le consegne della merce a viaggi di ritorno a vuoto dei cui costi i committenti non vogliono farsi carico. Rivolgiamo un appello agli imprenditori perché si rendano conto che non possiamo lavorare in queste condizioni, se si ferma il trasporto non ripartirà nulla. E già ci troviamo di fronte a casi in cui grandi gruppi dichiarano di non essere in grado di garantire i pagamenti delle forniture. Insomma, la situazione è molto critica. Teniamo conto anche che l'impossibilità di fare le revisioni ai mezzi e di rinnovare le patenti impedisce a molti di lavorare con l'estero, eppure crediamo che non sia impossibile farlo il sicurezza».

Antonio Liviero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA