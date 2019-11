CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL MONDO ECONOMICOTREVISO Marco Tronchetti Provera: «Ci sono molti problemi irrisolti e margini di movimento molto strett». Maria Cristina Piovesana: «Hanno fatto un disastro su tutto, non si poteva far peggio». Massimo Finco: «Qui facciamo le manovrine annuali, in Cina i programmi decennali. E le nostre aziende devono confrontarsi con quei paesi». Esponenti della grande industria nazionale o rappresentanti della moltitudine di pmi locali, gli imprenditori bocciano la Finanziaria prospettata dal governo. E senza appello. «Il tema vero...