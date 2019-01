CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MISTERONAPOLI Una mareggiata, con una improvvisa corrente ascensionale che ha spiaggiato migliaia di gamberetti sull'arenile di San Montano, provocandone la morte. È questa la ricostruzione più plausibile, al momento, dell'evento «anomalo ed episodico», come lo definiscono gli esperti, verificatosi a Ischia: le analisi sono ancora in corso, ma perde peso l'ipotesi di una moria provocata da elementi inquinanti nel mare, visto che non sono state rilevate morti di altri organismi viventi. LA SPECIEUna cosa è certa: quei gamberetti,...