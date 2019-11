IL MISTERO MILANO La scrivania ingombra di carte, un paio di forbici con lame

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL MISTEROMILANO La scrivania ingombra di carte, un paio di forbici con lame lunghe e affilate e l'impiegata amministrativa Bruna Calegari, 59 anni, riversa a terra a faccia in giù. Morta. Gli abitanti di Zendobbio, 2.700 anime in provincia di Bergamo, non hanno mai vissuto un trauma di questa portata nella loro piccola comunità. Una dipendente modello, madre di quattro figlii, la vita trascorsa nella sede del Comune, deceduta nel suo ufficio in pieno giorno con tre ferito al petto e al collo. Una leggera, due profonde, inferte dalle...