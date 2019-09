Il mistero della missione di Barr a Roma tra caso Russiagate e la visita di Pompeo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Un viaggio senza preavviso, quando è da poco scoppiato lo scandalo ucraino che ha coinvolto il presidente Donald Trump: il procuratore generale degli Stati Uniti William Barr è stato a Roma proprio in questi giorni. O almeno è questo quello che riferisce George Papadopoulos, ex membro del Comitato consultivo per la politica estera nella campagna elettorale di Trump durante le presidenziali del 2016. Il tweet con il quale riferisce del viaggio, tira in ballo ancora una volta il Russiagate e il ruolo di Joseph Mifsud, il docente...