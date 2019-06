Il mistero della coppia nell'auto bruciata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MISTEROROMA Non erano vicini eppure sono morti insieme, divorati dalle fiamme. Dei loro corpi è rimasto ben poco così come dell'auto sulla quale viaggiavano: una Ford Fiesta. Macabra scoperta ieri mattina sul litorale romano, a Torvaianica, quando i vigili del fuoco chiamati da alcuni residenti della zona che avevano sentito un forte boato simile a un'esplosione hanno iniziato a spegnere una vettura che ardeva come una torcia. Nessuno l'avrebbe potuto immaginare ma dal fumo, sono affiorati i resti di due corpi. Erano seduti distanti: il...